Londra: andamento sostenuto per BAE Systems

(Teleborsa) - Bene l' azienda britannica attiva nel settore della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio , con un rialzo dell'1,81%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di BAE Systems più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Le implicazioni tecniche attuali di BAE Systems mostrano un rallentamento della trendline al test del supporto a quota 19,7 sterline. Al contrario spunti rialzisti potrebbero spingere all'insù la curva fino al test 20,27. Tecnicamente ci si attende un proseguimento della tendenza ribassista verso nuovi supporti in area 19,38.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```