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Londra: andamento negativo per BAE Systems

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Londra: andamento negativo per BAE Systems
Composto ribasso per l'azienda britannica attiva nel settore della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio, in flessione del 3,18% sui valori precedenti.
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