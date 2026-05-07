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Londra: andamento negativo per BAE Systems
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07 maggio 2026 - 13.00
Composto ribasso per l'
azienda britannica attiva nel settore della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio
, in flessione del 3,18% sui valori precedenti.
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