Londra: brillante l'andamento di BAE Systems
(Teleborsa) - Balza in avanti l'azienda britannica attiva nel settore della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,92%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di BAE Systems, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario di BAE Systems si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 20,03 sterline. Prima resistenza a 20,61. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 19,67.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```