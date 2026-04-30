Londra: brillante l'andamento di BAE Systems

(Teleborsa) - Balza in avanti l' azienda britannica attiva nel settore della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,92%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di BAE Systems , che fa peggio del mercato di riferimento.





Analizzando lo scenario di BAE Systems si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 20,03 sterline. Prima resistenza a 20,61. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 19,67.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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