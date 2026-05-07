Londra: scambi negativi per BAE Systems

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l' azienda britannica attiva nel settore della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio , che mostra un decremento del 2,80%.



Il movimento di BAE Systems , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE 100 , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 20,11 sterline. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 20,68. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 21,25.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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