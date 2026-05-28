Male Synopsys sul mercato azionario di New York

(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di software destinati ai produttori di semiconduttori , che passa di mano in perdita del 5,33%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Synopsys rispetto all' indice dei titoli tecnologici USA , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status tecnico di Synopsys è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 517,3 USD, mentre il primo supporto è stimato a 487,2. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 547,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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