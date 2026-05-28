Male Synopsys sul mercato azionario di New York
(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di software destinati ai produttori di semiconduttori, che passa di mano in perdita del 5,33%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di Synopsys rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico di Synopsys è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 517,3 USD, mentre il primo supporto è stimato a 487,2. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 547,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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