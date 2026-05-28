Marvell Technology festeggia i risultati del primo trimestre

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Marvell Technology
in guadagno del 2,28% sui valori precedenti, dopo i risultati del primo trimestre
.
"Marvell ha registrato un fatturato record di 2,418 miliardi di dollari nel primo trimestre dell'anno fiscale 2027, in crescita del 28% su base annua, e ha previsto un fatturato di 2,7 miliardi di dollari per il secondo trimestre (valore medio), con una crescita del 35% su base annua - ha dichiarato il CEO Matt Murphy
- Prevediamo che la crescita del fatturato continuerà ad accelerare ogni trimestre per tutto l'anno fiscale 2027, grazie alla continua solidità del nostro business dei data center".
"Stiamo registrando un numero eccezionale di prenotazioni legate all'intelligenza artificiale e, di conseguenza, stiamo rivedendo al rialzo in modo significativo le previsioni di fatturato di Marvell per gli esercizi fiscali 2027 e 2028 rispetto alle indicazioni fornite nel trimestre precedente - ha aggiunto - Questo miglioramento delle prospettive è trainato dalla forte domanda per un'ampia gamma di soluzioni Marvell, tra cui ottiche scale-out a 800G e 1,6T, switch Ethernet scale-out a 51,2T, soluzioni ottiche scale-up per applicazioni NPO e CPO, moduli di interconnessione per data center scale-across e soluzioni XPU e XPU-attach personalizzate".
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,79%, rispetto a +3,19% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Lo status tecnico di Marvell Technology
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 207,7 USD, mentre il primo supporto è stimato a 196,7. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 218,7.