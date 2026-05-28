New York: rosso per Ross Stores

(Teleborsa) - Retrocede la società del settore retail , con un ribasso del 2,76%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Ross Stores più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





La tendenza di breve della società retail è in rafforzamento con area di resistenza vista a 231,4 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 224,4. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 238,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```