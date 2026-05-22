Wall Street apre in leggero rialzo, fiducia su colloqui Usa-Iran

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con il Dow Jones che sale dello 0,66% a 50.617 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata mercoledì scorso; sulla stessa linea, l' S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,57%, portandosi a 7.489 punti.



Leggermente positivo il Nasdaq 100 (+0,6%); come pure, in frazionale progresso l' S&P 100 (+0,46%).



Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti sanitario (+1,29%), informatica (+0,83%) e finanziario (+0,59%).



Partenza positiva per Wall Street con i rendimenti dei Treasury che scendono e il Brent sale dell'1,1% a 103,68 dollari, in un contesto di cauto ottimismo sui negoziati USA-Iran. Il Segretario di Stato Rubio ha parlato di "buoni segnali" nei colloqui, mentre un alto funzionario iraniano ha confermato che le distanze si sono ridotte. Il Pakistan sta mediando tra le parti nel tentativo di costruire un framework per la fine della guerra.



Da segnalare la buona performance di IBM e dei titoli del quantum computing dopo un contratto governativo da 2 miliardi di dollari.

Al top tra i giganti di Wall Street, Merck (+4,69%), IBM (+3,91%), Salesforce (+2,59%) e Amgen (+1,77%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su McDonald's , che ottiene -0,52%.



Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Ross Stores (+8,05%), Workday (+6,54%), Advanced Micro Devices (+5,67%) e Atlassian (+4,62%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su PDD Holdings , che prosegue le contrattazioni a -3,53%.



Scivola ARM Holdings , con un netto svantaggio dell'1,93%.



In rosso Take-Two Interactive Software , che evidenzia un deciso ribasso dell'1,85%.



Deludente Starbucks , che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

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