Poco mossa la Borsa americana, pesano le tensioni con l’Iran

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile Wall Street che, attorno alla metà seduta continua la sessione sui livelli della vigilia, con il Dow Jones che si ferma a 49.634 punti, mentre, al contrario, l' S&P-500 procede a piccoli passi, avanzando a 7.424 punti. In frazionale progresso il Nasdaq 100 (+0,37%); con analoga direzione, poco sopra la parità l' S&P 100 (+0,33%).



Il listino americano conferma l'impostazione prudente dell'avvio, sulla scia delle notizie che arrivano sul Medio Oriente. Il presidente USA, Donald Trump ha respinto l'ultima risposta dell'Iran alla sua proposta per un piano di pace, definendola "totalmente inaccettabile". Teheran, secondo quanto riportato dalla TV statale iraniana, ha proposto di porre fine alla guerra su tutti i fronti, compreso il Libano, insieme a un risarcimento per i danni di guerra e ha rivendicato la sovranità sullo stretto di Hormuz.



Energia (+2,21%), materiali (+1,45%) e informatica (+1,13%) in buona luce sul listino S&P 500. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti telecomunicazioni (-1,38%) e beni di consumo per l'ufficio (-1,38%).



Tra i protagonisti del Dow Jones, Honeywell International (+3,02%), Nvidia (+2,92%), Caterpillar (+1,89%) e Visa (+1,77%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Walt Disney , che continua la seduta con -2,98%.



Seduta negativa per Procter & Gamble , che mostra una perdita del 2,78%.



Sotto pressione Nike , che accusa un calo del 2,72%.



Scivola IBM , con un netto svantaggio del 2,23%.



Sul podio dei titoli del Nasdaq, Qualcomm (+7,72%), Western Digital (+7,19%), Seagate Technology (+6,05%) e Micron Technology (+5,55%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Intuitive Surgical , che prosegue le contrattazioni a -6,15%.



Vendite a piene mani su Atlassian , che soffre un decremento del 5,60%.



Pessima performance per Ross Stores , che registra un ribasso del 5,52%.



Sessione nera per Axon Enterprise , che lascia sul tappeto una perdita del 5,05%.

Condividi

```