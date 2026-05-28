Milano 13:56
49.626 +0,10%
Nasdaq 27-mag
29.974 0,00%
Dow Jones 27-mag
50.644 +0,36%
Londra 13:56
10.391 -1,08%
Francoforte 13:56
25.038 -0,55%

Parigi: calo per Capgemini

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: calo per Capgemini
Rosso per la società attiva nella fornitura di servizi IT, che sta segnando un calo del 2,18%.
Condividi
```