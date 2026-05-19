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Parigi: amplia l'ascesa Capgemini

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: amplia l'ascesa Capgemini
Prepotente rialzo per la società attiva nella fornitura di servizi IT, che mostra una salita bruciante del 4,76% sui valori precedenti.
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