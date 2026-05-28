Parigi: scambi negativi per LVMH

(Teleborsa) - Composto ribasso per la holding francese , in flessione dell'1,90% sui valori precedenti.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del CAC40 , ad evidenza del fatto che il movimento di LVMH subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Lo status tecnico della multinazionale del lusso è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 478,4 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 472,8. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 483,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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