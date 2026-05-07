Parigi: scambi in positivo per LVMH
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la holding francese, che tratta in utile del 3,12% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il CAC40, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di LVMH rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico della multinazionale del lusso è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 496 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 479,1. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 512,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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