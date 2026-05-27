Milano
14:42
49.961
+0,12%
Nasdaq
26-mag
30.001
+1,76%
Dow Jones
26-mag
50.462
-0,23%
Londra
14:42
10.509
+0,17%
Francoforte
14:42
25.310
+0,50%
Mercoledì 27 Maggio 2026, ore 14.58
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Parigi: scambi negativi per TotalEnergies
Parigi: scambi negativi per TotalEnergies
Migliori e peggiori
,
In breve
27 maggio 2026 - 13.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Ribasso composto e controllato per la
compagnia petrolifera e del gas francese
, che presenta una flessione del 3,18% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
Parigi: giornata depressa per TotalEnergies
Parigi: performance negativa per TotalEnergies
Parigi: balza in avanti TotalEnergies
Parigi: in calo TotalEnergies
Titoli e Indici
Totalenergies
-4,17%
Altre notizie
Parigi: positiva la giornata per TotalEnergies
Parigi: si concentrano le vendite su TotalEnergies
Parigi: movimento negativo per TotalEnergies
Siria: accordo tra TotalEnergies, QatarEnergy e ConocoPhillips per l'esplorazione offshore
Parigi: scambi negativi per Dassault Systemes
Parigi: scambi negativi per BNP Paribas
Guide
Investimenti alternativi: cosa sapere prima di puntare su arte, vino, orologi e beni da collezione
Gli investimenti alternativi sono forme di investimento diverse da quelle tradizionali, cioè diverse da azioni, obbligazioni, conti deposito e fondi comuni più diffusi.
leggi tutto