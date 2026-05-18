Parigi: calo per LVMH
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la holding francese, che mostra un decremento del 2,04%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di LVMH, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro di medio periodo della multinazionale del lusso ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 449 Euro. Primo supporto individuato a 444. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 454.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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