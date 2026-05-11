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LVMH, scendono le quotazioni a Parigi

Migliori e peggiori, In breve
LVMH, scendono le quotazioni a Parigi
Si muove in perdita la holding francese, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,84% sui valori precedenti.
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