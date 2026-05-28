Piazza Affari: andamento sostenuto per STMicroelectronics

(Teleborsa) - Avanza l' azienda italo-francese di semiconduttori , che guadagna bene, con una variazione del 2,14%.



Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di STMicroelectronics rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di breve periodo del produttore di chip mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 59,94 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 58,47. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 61,41.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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