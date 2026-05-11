Piazza Affari: balza in avanti STMicroelectronics

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l' azienda italo-francese di semiconduttori , che tratta in utile del 3,18% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di STMicroelectronics evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di chip rispetto all'indice.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 51,04 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 49,93. L'equilibrata forza rialzista di STMicroelectronics è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 52,16.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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