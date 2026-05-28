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Piazza Affari: frazionale rialzo per il comparto oil italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: frazionale rialzo per il comparto oil italiano
Lieve aumento per l'indice petrolifero a Milano, che si porta a 27.654,46 punti.
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