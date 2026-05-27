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Il Comparto oil italiano scivola in fondo al mercato di Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Il Comparto oil italiano scivola in fondo al mercato di Piazza Affari
Giornata da dimenticare per l'indice petrolifero a Milano, che retrocede a 27.733,77 punti, ritracciando dell'1,98%.
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