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Piazza Affari: brillante l'andamento del comparto oil italiano

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Piazza Affari: brillante l'andamento del comparto oil italiano
L'Indice petrolifero a Milano continua la giornata in aumento dello 0,76%.
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