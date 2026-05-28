Piazza Affari: risultato positivo per Maire

(Teleborsa) - Scambia in profit il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction , che lievita del 2,81%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Maire , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario tecnico dell' azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 14,22 Euro con area di resistenza individuata a quota 14,98. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 13,82.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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