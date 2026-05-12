Piazza Affari: andamento negativo per Maire

(Teleborsa) - Rosso per il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction , che sta segnando un calo dell'1,90%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Maire , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell' azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Maire evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 15,06 Euro. Primo supporto a 14,87. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 14,77.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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