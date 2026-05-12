Piazza Affari: andamento negativo per Maire
(Teleborsa) - Rosso per il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction, che sta segnando un calo dell'1,90%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Maire, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Maire evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 15,06 Euro. Primo supporto a 14,87. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 14,77.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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