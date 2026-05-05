Piazza Affari: brillante l'andamento di Maire

(Teleborsa) - Balza in avanti il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,12%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Maire evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l' azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture rispetto all'indice.





Le implicazioni di breve periodo di Maire sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 16,06 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 15,59. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 16,53.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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