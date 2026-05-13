Piazza Affari: andamento sostenuto per Maire

(Teleborsa) - Bene il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction , con un rialzo del 2,09%.



Lo scenario su base settimanale di Maire rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell' azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture , mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 15,16 Euro. Primo supporto visto a 15,07. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 15,01.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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