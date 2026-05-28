Piazza Affari: scambi negativi per Reply
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società di consulenza informatica, che mostra un decremento dell'1,84%.
Lo scenario su base settimanale di Reply rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della società operante nel settore Telco & Media, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 102,6 Euro. Primo supporto visto a 100,6. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 99,87.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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