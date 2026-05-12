Piazza Affari: si concentrano le vendite su Reply

(Teleborsa) - Ribasso per la società di consulenza informatica , che presenta una flessione dell'1,83%.



L'andamento di Reply nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Le implicazioni di medio periodo della società operante nel settore Telco & Media confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 94,83 Euro con primo supporto visto a 93,58. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 93,07.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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