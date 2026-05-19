Piazza Affari: positiva la giornata per Reply
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società di consulenza informatica, che tratta in utile del 3,69% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Reply rispetto all'indice di riferimento.
La tendenza di breve della società operante nel settore Telco & Media è in rafforzamento con area di resistenza vista a 103,7 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 100,4. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 107.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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