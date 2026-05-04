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Reply, buyback di 139.000 azioni

Azioni proprie, Finanza
Reply, buyback di 139.000 azioni
(Teleborsa) - Reply, società quotata su Euronext STAR Milan e specializzata nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali, ha comunicato di aver acquistato, nell'ambito del programma di riacquisto azioni proprie annunciato il 9 aprile 2026 e avviato il 13 aprile, complessivamente 139.000 azioni proprie dal 13 al 30 aprile 2026, pari allo 0,3715% del capitale sociale, al prezzo medio unitario di 91,7422 euro, per un controvalore complessivo apri a 12.705.819,20 euro.

Al 30 aprile, la Società detiene complessivamente 272.192 azioni proprie, pari allo 0,7276% del capitale sociale.

A Piazza Affari, intanto, amplia il margine di guadagno Reply, rispetto ai valori della vigilia e si attesta a 96,1 euro.




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