Reply, buyback di 139.000 azioni

(Teleborsa) - Reply
, società quotata su Euronext STAR Milan e specializzata nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali, ha comunicato di aver acquistato
, nell'ambito del programma di riacquisto azioni proprie annunciato il 9 aprile
2026 e avviato il 13 aprile, complessivamente 139.000 azioni proprie
dal 13 al 30 aprile 2026, pari allo 0,3715% del capitale sociale, al prezzo medio unitario di 91,7422 euro, per un controvalore
complessivo apri a 12.705.819,20 euro
.
Al 30 aprile, la Società detiene complessivamente 272.192 azioni proprie, pari allo 0,7276% del capitale sociale.
A Piazza Affari, intanto, amplia il margine di guadagno Reply
, rispetto ai valori della vigilia e si attesta a 96,1 euro.