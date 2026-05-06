Piazza Affari: scatto rialzista per Reply
(Teleborsa) - Rialzo per la società di consulenza informatica, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,37%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Reply evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società operante nel settore Telco & Media rispetto all'indice.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Reply rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 104 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 98,4. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 109,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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