Piazza Affari: scatto rialzista per Reply

(Teleborsa) - Rialzo per la società di consulenza informatica , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,37%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Reply evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società operante nel settore Telco & Media rispetto all'indice.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Reply rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 104 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 98,4. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 109,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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