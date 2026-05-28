Male Veralto sul mercato azionario di New York

(Teleborsa) - Scende sul mercato l' azienda che offre soluzioni dedicate alla qualità e all'analisi dell'acqua , che soffre con un calo del 3,98%.



Lo scenario su base settimanale di Veralto rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di Veralto mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 79,68 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 83,68. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 78,26.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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