AMCO, nominato nuovo CdA con Domenico Iannotta presidente e Andrea Munari AD

(Teleborsa) - L'assemblea ordinaria di AMCO, società partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e primario operatore nella gestione dei crediti deteriorati, ha approvato il bilancio d'esercizio 2025 e nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, composto da 9 membri e il cui mandato avrà termine con l'approvazione del bilancio di esercizio 2028.



Domenico Iannotta è stato nominato presidente; Cristina Collura è stata nominata presidente del Comitato per il controllo della gestione, di cui fanno parte anche Piero Alonzo e Lucia Foti Belligambi, in linea con il sistema monistico già adottato da AMCO. Andrea Munari è stato indicato dal socio per la carica di Amministratore Delegato. Gli altri membri del CdA sono: Valentina Gemignani, Martina Luzzi, Annapaola Negri Clementi e Francesco Valsecchi.





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