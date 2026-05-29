Mediocredito Centrale: l'assemblea nomina il nuovo CdA, Giorgio Toschi presidente

(Teleborsa) - L’Assemblea ordinaria dei soci di Mediocredito Centrale, riunitasi in data odierna, ha deliberato la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e del Presidente, a seguito della scadenza del mandato del precedente organo amministrativo.



Il nuovo Consiglio di Amministrazione, spiega una nota, che resterà in carica per tre esercizi finanziari e, comunque, fino alla data dell’Assemblea di approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2028, risulta così composto: Giorgio Toschi, Presidente del Consiglio di Amministrazione; Ferruccio Ferranti, Consigliere; Alessandra Bianchi, Consigliere; Carmela D’Amato, Consigliere; Sandro Donati, Consigliere; Valeria Giancola, Consigliere; Andrea Messuti, Consigliere.

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