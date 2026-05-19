Meloni guarda all'India: incontro con Modi. Nuovo ordine globale passa per Roma?

Domani 20 maggio

(Teleborsa) - Una visita quella del Primo Ministro indiano Narendra Modi, in Italia, in programma domani a Roma, mercoledì 20 maggio, che riveste particolare importanza nel quadro del consolidamento delle relazioni tra Italia e India e del rafforzamento del dialogo politico tra le due Nazioni. Si tratta della prima visita bilaterale in Italia, dopo la partecipazione al G7 di Borgo Egnazia nel giugno 2024 e al G20 di Roma nell’ottobre 2021. E' la prima missione ufficiale nella Capitale di un Primo Ministro indiano negli ultimi 26 anni.



L’incontro con il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni – il settimo in tre anni, nel quadro di un intenso e continuo dialogo politico bilaterale – conferma la solidità del partenariato tra i due Stati. In tale contesto si inseriscono anche le recenti missioni istituzionali a Nuova Delhi del Ministro della Difesa, Guido Crosetto nell’aprile scorso, del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso nel febbraio 2025 e del Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani nel dicembre 2024 e nell’aprile 2025, come sottolineano fonti italiane.



Grazie all’avvio del Partenariato Strategico Italia-India nel 2023 e al successivo lancio del Piano d’Azione Strategico Congiunto 2025-2029, il dialogo politico tra le due Nazioni ha raggiunto un livello di intensità senza precedenti, favorendo un significativo ampliamento della cooperazione bilaterale in numerosi ambiti strategici.



Una collaborazione che oggi si estende: dalla difesa alla ricerca scientifica, dal commercio agli investimenti, fino allo sviluppo di un’intelligenza artificiale umano-centrica, nonché al contrasto del terrorismo e del traffico di esseri umani. Nel corso del loro incontro, i due Capi di Governo adotteranno una Dichiarazione Congiunta che eleverà le relazioni tra Italia e India al rango di Partenariato Strategico Speciale. Il documento individua nuove e ambiziose direttrici di cooperazione bilaterale, rafforzando ulteriormente il quadro del partenariato tra i due Stati, spiegano ancora le fonti.



Tra i principali obiettivi, ’istituzionalizzazione di incontri annuali a livello di Capi di Governo; l’impegno congiunto a raggiungere entro il 2029 un volume di interscambio commerciale pari a 20 miliardi di euro, anche attraverso la valorizzazione del potenziale dell’accordo di libero scambio tra Unione europea e India; il lancio dell’Anno della Cultura e del Turismo Italia-India 2027; nonché il rafforzamento dell’iniziativa INNOVIT India, finalizzata a promuovere il dialogo tra i rispettivi ecosistemi dell’innovazione.



Oltre ai principali dossier bilaterali, il Presidente Meloni e il Primo Ministro Modi affronteranno le più rilevanti questioni internazionali, con particolare riferimento alla situazione in Medio Oriente, al conflitto in Ucraina e alla sicurezza nell’Indo-Pacifico.

I due leader parteciperanno, inoltre, a un pranzo di lavoro con i vertici di importanti gruppi industriali italiani e indiani, nel corso del quale sarà promosso uno scambio di vedute sulle migliori modalità per rafforzare ulteriormente la cooperazione economica, commerciale e nel settore degli investimenti.



Infine, assisteranno alla firma di una serie di intese nei settori del trasporto marittimo, dell’agricoltura, dell’istruzione superiore, dei minerali critici, della cooperazione museale e del contrasto ai reati economico-finanziari.

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