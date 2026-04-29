Versalis, Urso convoca Tavolo il 25 giugno

(Teleborsa) - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, come concordato con le Regioni Puglia e Sicilia, ha convocato per giovedì 25 giugno 2026, alle ore 10.00 a Palazzo Piacentini, un nuovo incontro del Tavolo Versalis al fine di verificare lo stato di attuazione del piano di riconversione dei siti di Brindisi, Priolo e Ragusa.



All’incontro parteciperanno l’azienda, le Regioni Puglia, Sicilia, Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, Confindustria e le organizzazioni sindacali nazionali e di categoria.

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