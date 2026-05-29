Milano 10:42
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Analisi Tecnica: GBP/USD del 28/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 28/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 maggio

Giornata fiacca per il CABLE, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,11%.

Il quadro tecnico del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 1,3412 con tetto rappresentato dall'area 1,3487. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 1,3382.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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