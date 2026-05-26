Milano 13:15
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Analisi Tecnica: GBP/USD del 25/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 25/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 25 maggio

Frazionale rialzo per il CABLE, che mette a segno un modesto profit a +0,53%.

Tecnicamente, il cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1,3526, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,3455. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1,3597.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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