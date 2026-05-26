Analisi Tecnica: GBP/USD del 25/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 25 maggio
Frazionale rialzo per il CABLE, che mette a segno un modesto profit a +0,53%.
Tecnicamente, il cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1,3526, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,3455. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1,3597.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)