ETF, raccolta in Europa lievita oltre 42 miliardi di dollari trainata da azionari

Lazionario core traina i flussi con 25,9 miliardi, l'obbligazionario è in netto recupero a 10 miliardi grazie ai governativi

(Teleborsa) - Gli ETF domiciliati in Europa hanno registrato ad aprile 2026 una raccolta netta di 42,2 miliardi di dollari, più che triplicata rispetto al mese precedente. Il rimbalzo segue un mese di marzo fiacco, caratterizzato dagli afflussi più bassi degli ultimi due anni, in contrasto con un solido primo trimestre 2026 che ha rappresentato il periodo di raccolta più elevato in assoluto per il segmento europeo degli ETF. Il miglioramento del sentiment degli investitori e il rialzo dei mercati azionari globali hanno sostenuto la dinamica dei flussi nel mese in esame. È quanto emerge dalla sintesi mensile di Vanguard.



Componente azionaria



Gli ETF azionari hanno raccolto 32,3 miliardi di dollari. La categoria core si è confermata la più dinamica con afflussi per 25,9 miliardi, più che raddoppiati rispetto a marzo e nuovo massimo mensile in assoluto. Seguono i prodotti tematici con un saldo positivo di 3,3 miliardi di dollari e la categoria accesso al mercato con 2,3 miliardi. In controtendenza la categoria segmento, che ha registrato deflussi per 794 milioni di dollari.



Dal punto di vista geografico, le esposizioni globali si sono confermate al primo posto con afflussi pari a 12,9 miliardi di dollari, superando per la prima volta la soglia dei 10 miliardi in un singolo mese. Seguono le esposizioni ai mercati sviluppati (7,2 miliardi) e agli Stati Uniti (6,8 miliardi). Deflussi si sono invece registrati per le esposizioni all'azionario Europa (-1,4 miliardi) e Area Euro (-998 milioni di dollari).



Componente obbligazionaria



Gli ETF obbligazionari hanno raccolto 10 miliardi di dollari ad aprile, in netto recupero rispetto agli 1,1 miliardi di marzo. I titoli governativi hanno guidato la raccolta con 4,6 miliardi di dollari, seguiti dall'obbligazionario societario (1,6 miliardi) e dall'aggregato (1,1 miliardi). Anche la categoria degli ultra-brevi ha registrato un nuovo mese di afflussi positivi. Nessuna delle categorie monitorate ha segnato deflussi nel periodo.



Sul piano geografico, le esposizioni all'Area Euro hanno guidato i flussi obbligazionari con 4,8 miliardi di dollari, davanti agli Stati Uniti (2,0 miliardi) e ai mercati globali (1,9 miliardi). I maggiori deflussi hanno riguardato l'obbligazionario cinese, con un saldo negativo di 125 milioni di dollari, mentre altre esposizioni hanno registrato deflussi di entità limitata.



Altre asset class



La raccolta è risultata positiva anche per gli ETF alternativi, mentre i prodotti multi-asset e quelli che investono in materie prime hanno registrato deflussi.

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