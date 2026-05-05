Pinterest vola al Nyse dopo risultati sopra attese: EPS a 27 cent batte consensus

(Teleborsa) - Pinterest spicca il volo al Nyse, riportando un guadagno del 12% a 23,29 dollari, dopo aver annunciato ieri sera risultati del primo trimestre superiori alle aspettative. L'utile per azione rettificato si è collocato a 27 centesimi, superando di 4 cent la stima degli analisti di 23 centesimi.



Il fatturato ha registrato un aumento del 18% a 1,01 miliardi di dollari, rispetto agli 855 milioni di dollari dello stesso trimestre dell'anno precedente, superando la stima di consenso di 965,44 milioni di dollari. Gli utenti attivi mensili, a livello globale, hanno regisrato una crescita dell'11% attestandosi su un nuovo massimo storico di 631 milioni. L'azienda ha riportato un EBITDA rettificato di 207 milioni di dollari per il primo trimestre, in aumento del 20% rispetto ai 172 milioni di dollari dello stesso periodo dell'anno precedente.



Per il secondo trimestre 2026, Pinterest prevede un fatturato compreso tra 1,133 e 1,153 miliardi di dollari, con un valore medio che supera il consensus di 1,12 miliardi di dollari, pari ad una crescita su base annua del 14-16%. Previsto inoltre un EBITDA rettificato compreso tra 256 e 276 milioni di dollari.



"Abbiamo avuto un ottimo inizio di 2026", ha dichiarato Bill Ready, CEO di Pinterest, aggiungendo "stiamo assistendo a un continuo slancio trainato dalle nostre esperienze di ricerca visiva differenziate".





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