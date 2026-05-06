Anthropic, accordo con SpaceX per oltre 300 megawatt di capacità computazionale

(Teleborsa) - Anthropic ha annunciato una partnership con SpaceX per l'utilizzo dell'intera capacità computazionale del data center Colossus 1, che fornirà accesso a oltre 300 megawatt di nuova potenza di calcolo (corrispondenti a più di 220.000 GPU NVIDIA) disponibile entro il mese. La nuova capacità migliorerà direttamente il servizio per gli abbonati Claude Pro e Claude Max. In parallelo, Anthropic ha aumentato i limiti di utilizzo per i propri clienti.



L'accordo con SpaceX si aggiunge a una serie di partnership strategiche annunciate di recente: un accordo fino a 5 gigawatt con Amazon , che include quasi 1 GW di nuova capacità entro fine 2026; un accordo da 5 GW con Google e Broadcom , che comincerà ad essere operativo nel 2027; una partnership strategica con Microsoft e NVIDIA da 30 miliardi di dollari di capacità Azure; e un investimento da 50 miliardi di dollari in infrastrutture AI americane con Fluidstack.



Nell'ambito dell'accordo, Anthropic ha espresso interesse a collaborare con SpaceX anche per sviluppare capacità di calcolo AI orbitale da diversi gigawatt.



Sul fronte dell'espansione internazionale, Anthropic sta aggiungendo capacità in Asia e in Europa per rispondere alle esigenze di conformità normativa e residenza dei dati dei clienti enterprise nei settori regolamentati (finanziari, sanitari e governativi). La società ha precisato che intende espandersi esclusivamente in paesi democratici con framework legali e supply chain sicuri, e ha recentemente assunto l'impegno di coprire eventuali aumenti del prezzo dell'elettricità causati dai propri data center negli USA, con l'intenzione di estendere tale impegno anche alle nuove giurisdizioni internazionali.

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