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Borsa: Apprezzabile rialzo per Hong Kong, in progresso dello 0,78%

L'Indice Hang Seng chiude a 25.199,99 punti

In breve, Finanza
Borsa: Apprezzabile rialzo per Hong Kong, in progresso dello 0,78%
Hong Kong guadagna bene e porta a casa un +0,78%, terminando la sessione a 25.199,99 punti.
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