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Borsa: Apprezzabile rialzo per Hong Kong, in progresso dell'1,22%

L'Indice Hang Seng chiude a 25.695,83 punti

In breve, Finanza
Borsa: Apprezzabile rialzo per Hong Kong, in progresso dell'1,22%
Hong Kong guadagna bene e porta a casa un +1,22%, terminando la sessione a 25.695,83 punti.
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