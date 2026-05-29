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Borsa: Apprezzabile rialzo per Hong Kong, in progresso dello 0,94%

L'Indice Hang Seng chiude a 25.242,08 punti

In breve, Finanza
Borsa: Apprezzabile rialzo per Hong Kong, in progresso dello 0,94%
Hong Kong guadagna bene e porta a casa un +0,94%, terminando la sessione a 25.242,08 punti.
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