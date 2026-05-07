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Borsa: Apprezzabile rialzo per Hong Kong, in progresso dell'1,50%

L'Indice Hang Seng chiude a 26.605,69 punti

In breve, Finanza
Borsa: Apprezzabile rialzo per Hong Kong, in progresso dell'1,50%
Hong Kong guadagna bene e porta a casa un +1,5%, terminando la sessione a 26.605,69 punti.
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