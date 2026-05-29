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Eurozona: in calo l'EURO STOXX Telecommunications
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, che retrocede a 437,3 punti, ritracciando dello 0,84%.
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