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Eurozona: frazionale rialzo per l'EURO STOXX Telecommunications

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: frazionale rialzo per l'EURO STOXX Telecommunications
L'Indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni procede a piccoli passi, avanzando a 410,24 punti.
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