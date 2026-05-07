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Eurozona: in perdita l'EURO STOXX Telecommunications

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: in perdita l'EURO STOXX Telecommunications
Profondo rosso per l'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni, che retrocede a 409,66 punti, in netto calo dell'1,82%.
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