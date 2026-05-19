Milano 17:35
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Eurozona: rialzo controllato per l'EURO STOXX Telecommunications

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: rialzo controllato per l'EURO STOXX Telecommunications
L'Indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni fa un piccolo salto in avanti dello 0,69%, portandosi a 431,58 punti.
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