Vola a Eurozona l'EURO STOXX Telecommunications

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Giornata brillante per l'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni, che avanza a 449,1 punti.
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