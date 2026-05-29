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Italia, PIL (QoQ) nel primo trimestre
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29 maggio 2026 - 12.05
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PIL nel primo trimestre su base trimestrale (QoQ) +0,3%
, invariato rispetto al precedente (la previsione era +0,2%).
(Foto: © Mikhail Mishchenko / 123RF)
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